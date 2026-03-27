New York: Align Technology in forte discesa

(Teleborsa) - A picco l' azienda di dispositivi medici , che presenta un pessimo -6,37%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Align Technology , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di Align Technology che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 162,3 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 173,3. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 158,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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