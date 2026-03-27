New York: Align Technology in forte discesa
(Teleborsa) - A picco l'azienda di dispositivi medici, che presenta un pessimo -6,37%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Align Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di Align Technology che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 162,3 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 173,3. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 158,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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