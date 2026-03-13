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New York: Ulta Beauty in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: Ulta Beauty in forte discesa
Retrocede molto il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,51%.
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