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New York: Ulta Beauty in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
13 marzo 2026 - 16.10
Retrocede molto il
rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,51%.
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