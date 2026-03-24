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New York: Estee Lauder scende verso 70,83 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
24 marzo 2026 - 16.10
A picco la
società leader nei trattamenti anti-age
, che presenta un pessimo -7,18%.
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