New York: profondo rosso per Skyworks Solutions

(Teleborsa) - A picco la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che presenta un pessimo -5,19%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Skyworks Solutions rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Skyworks Solutions rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 55,59 USD, mentre i supporti sono stimati a 52,68. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 58,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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