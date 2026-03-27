New York: sell-off per United Health
(Teleborsa) - Retrocede molto la big delle assicurazioni sanitarie, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,19%.
Lo scenario su base settimanale di United Health rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico dell'assicuratore sanitario suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 253,1 USD con tetto rappresentato dall'area 264,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 249,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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