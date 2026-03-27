New York: sell-off per United Health

(Teleborsa) - Retrocede molto la big delle assicurazioni sanitarie , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,19%.



Lo scenario su base settimanale di United Health rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico dell' assicuratore sanitario suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 253,1 USD con tetto rappresentato dall'area 264,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 249,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```