Piazza Affari: in calo Prysmian
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che presenta una flessione del 3,02% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Prysmian è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 94,83 Euro. Supporto visto a quota 91,83. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 97,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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