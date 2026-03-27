Piazza Affari: rosso per Fincantieri
(Teleborsa) - Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo, che tratta con una perdita del 2,31%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fincantieri evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fincantieri rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Fincantieri si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,92 Euro. Supporto stimato a 12,51. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 13,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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