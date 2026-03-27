Milano 15:09
43.243 -1,05%
Nasdaq 15:09
23.304 -1,20%
Dow Jones 15:09
45.466 -1,08%
Londra 15:09
9.945 -0,27%
Francoforte 15:09
22.286 -1,44%

Piazza Affari: scambi negativi per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il settore assicurativo italiano
Perde terreno l'indice delle società assicurative, che retrocede a 37.483,76 punti, ritracciando dello 0,91%.
Condividi
```