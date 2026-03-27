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Piazza Affari: scambi negativi per il settore assicurativo italiano
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
27 marzo 2026 - 15.00
Perde terreno l'
indice delle società assicurative
, che retrocede a 37.483,76 punti, ritracciando dello 0,91%.
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