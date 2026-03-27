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Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
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27 marzo 2026 - 09.35
Rosso per l'
azienda italo-francese di semiconduttori
, che sta segnando un calo del 2,29%.
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