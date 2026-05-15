Crolla a Piazza Affari STMicroelectronics

(Teleborsa) - Retrocede molto l' azienda italo-francese di semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di STMicroelectronics mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 53,59 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 52,33. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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