POS e RT: le nuove regole fiscali e come gestirle

(Teleborsa) - Dal 2026, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali, tutti gli esercenti italiani hanno l’obbligo di collegare i propri POS ai registratori telematici (RT) o di registrarli con una procedura web chiamata "Documento Commerciale on line", un’apposita funzionalità messa a disposizione all’interno del portale web "Fatture e Corrispettivi", come ricordato dall’Agenzia delle Entrate. Un cambiamento che, da un lato, mira a rendere più digitali e trasparenti i pagamenti e, dall’altro, comporta nuove responsabilità per commercianti e imprese, e conseguenti rischi in caso di errori o mancato adeguamento.



La normativa prevede sanzioni per errori nella registrazione degli incassi o per la mancata comunicazione del collegamento tra POS e RT, con possibili controlli dell’Agenzia delle Entrate in caso di incongruenze. È quindi fondamentale aggiornare i dati e rispettare le scadenze indicate nella guida operativa. Da marzo 2026 è possibile inviare la prima comunicazione, con 45 giorni di tempo (dall’attivazione della procedura web) per dichiarare i collegamenti relativi a gennaio 2026.



Per garantire la piena conformità e la serenità nella gestione quotidiana, myPOS, innovativa fintech impegnata nel supporto delle piccole e medie imprese in tutta Europa con soluzioni per i pagamenti digitali, suggerisce agli esercenti di: raccogliere e organizzare tutti i dati identificativi di POS e RT per ciascun punto vendita, monitorare regolarmente i report dei loro fornitori di servizi di pagamento e aggiornare la situazione tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate e scegliere soluzioni tecnologiche semplici, integrate e già conformi alle nuove normative, per automatizzare la trasmissione dei dati fiscali e semplificare la compliance.



Alessandro Bocca, Country Manager di myPOS Italia: "Le nuove regole fiscali rappresentano una svolta per il commercio italiano in quanto accelerano la digitalizzazione e rafforzano la fiducia tra esercenti, consumatori e istituzioni. In questo scenario, la tecnologia non è solo uno strumento di compliance, ma un vero alleato per la crescita e la competitività delle imprese. Come myPOS, crediamo che la semplicità e la trasparenza siano la chiave per trasformare un obbligo in un’opportunità. Il nostro obiettivo è aiutare ogni merchant a cogliere i vantaggi della trasformazione digitale, garantendo sicurezza, continuità operativa e serenità in un mercato che sta affrontando numerose trasformazioni".

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