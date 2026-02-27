USA, SEC adotta nuove regole sulla trasparenza per i manager esteri

(Teleborsa) - Laha adottato ufficialmente le regole finali che impongono ai direttori e ai dirigenti diquotate negli Stati Uniti di comunicare le propriee le. La decisione segue il mandato conferito dal Congresso alla fine dello scorso anno con l'approvazione dell'Holding Foreign Insiders Accountable Act.Le nuove norme mirano a eliminare una storica esenzione che favoriva glidelle compagnie straniere, uniformando i loro obblighi informativi a quelli già previsti per i dirigenti delle società statunitensi. In particolare, la mossa punta a chiudere quella che i regolatori hanno definito una "scappatoia" di cui avrebbe beneficiato soprattutto laSecondo quanto dichiarato dalla SEC, i vertici aziendali e i membri dei consigli di amministrazione degli emittenti privati esteri dovranno iniziare a divulgare i propri asset e le operazioni sui titoli registrati a partire dal