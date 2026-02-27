USA, SEC adotta nuove regole sulla trasparenza per i manager esteri

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission
ha adottato ufficialmente le regole finali che impongono ai direttori e ai dirigenti di società estere
quotate negli Stati Uniti di comunicare le proprie partecipazioni azionarie
e le transazioni effettuate
. La decisione segue il mandato conferito dal Congresso alla fine dello scorso anno con l'approvazione dell'Holding Foreign Insiders Accountable Act.
Le nuove norme mirano a eliminare una storica esenzione che favoriva gli insider
delle compagnie straniere, uniformando i loro obblighi informativi a quelli già previsti per i dirigenti delle società statunitensi. In particolare, la mossa punta a chiudere quella che i regolatori hanno definito una "scappatoia" di cui avrebbe beneficiato soprattutto la Cina
.
Secondo quanto dichiarato dalla SEC, i vertici aziendali e i membri dei consigli di amministrazione degli emittenti privati esteri dovranno iniziare a divulgare i propri asset e le operazioni sui titoli registrati a partire dal 18 marzo
.