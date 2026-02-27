Milano 17:40
USA, SEC adotta nuove regole sulla trasparenza per i manager esteri

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission ha adottato ufficialmente le regole finali che impongono ai direttori e ai dirigenti di società estere quotate negli Stati Uniti di comunicare le proprie partecipazioni azionarie e le transazioni effettuate. La decisione segue il mandato conferito dal Congresso alla fine dello scorso anno con l'approvazione dell'Holding Foreign Insiders Accountable Act.

Le nuove norme mirano a eliminare una storica esenzione che favoriva gli insider delle compagnie straniere, uniformando i loro obblighi informativi a quelli già previsti per i dirigenti delle società statunitensi. In particolare, la mossa punta a chiudere quella che i regolatori hanno definito una "scappatoia" di cui avrebbe beneficiato soprattutto la Cina.

Secondo quanto dichiarato dalla SEC, i vertici aziendali e i membri dei consigli di amministrazione degli emittenti privati esteri dovranno iniziare a divulgare i propri asset e le operazioni sui titoli registrati a partire dal 18 marzo.
