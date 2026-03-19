Milano 16:44
43.663 -2,41%
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Dow Jones 16:44
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Londra 16:44
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Vendita case nuove USA in gennaio

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Vendita case nuove USA in gennaio
USA, Vendita case nuove in gennaio pari a 587K unità, in calo rispetto al precedente 712K unità (la previsione era 722K unità).
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