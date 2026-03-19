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Vendita case nuove USA in gennaio
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19 marzo 2026 - 15.05
USA,
Vendita case nuove in gennaio pari a 587K unità
, in calo rispetto al precedente 712K unità (la previsione era 722K unità).
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