Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo
Giornata poco mossa per il derivato italiano, che chiude la giornata del 27 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42.340. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43.210. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41.970.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)