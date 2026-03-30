Milano 11:38
43.406 +0,06%
Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:38
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Francoforte 11:38
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo

Giornata poco mossa per il derivato italiano, che chiude la giornata del 27 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42.340. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43.210. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41.970.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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