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Borsa: Male Tokyo, in discesa -4,57% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 50.936,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -4,57% alle 04:50
Tokyo perde terreno e riporta un -4,57% alle 04:50, scambiando a 50.936,13 punti.
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