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Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,99%
Ibex 35 termina gli scambi a 16.969,2 Euro
In breve
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Finanza
30 marzo 2026 - 17.53
Madrid allunga timidamente il passo dello 0,99% e chiude a 16.969,2 Euro.
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