Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Food & Beverage
In forte aumento il settore Alimentare europeo, che con il suo +1,55% avanza a quota 431,95 punti.
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