Francoforte: brusca correzione per Delivery Hero
(Teleborsa) - In forte ribasso Delivery Hero, che mostra un -6,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Delivery Hero si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 16,04 Euro. Supporto stimato a 15,28. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 16,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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