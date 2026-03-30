Germania verso 60 miliardi di tagli alla sanità per colmare il deficit

Tra le misure al vaglio del governo anche il ripristino del ticket

(Teleborsa) - La Germania sta esaminando un pacchetto di misure che potrebbe generare oltre 60 miliardi di euro di risparmi entro il 2030, nel tentativo di frenare l’aumento dei costi del sistema sanitario pubblico e chiudere un deficit che rischia di raggiungere 40 miliardi di euro entro la fine del decennio. Le proposte arrivano da una commissione di esperti incaricata dal governo del cancelliere Friedrich Merz, che ha elaborato 66 possibili interventi.



Il ministro della Salute Nina Warken ha spiegato che l’obiettivo è "stabilizzare le finanze e fermare la spirale al rialzo dei premi”, annunciando che un pacchetto legislativo sarà presentato a breve per entrare in vigore già dal prossimo anno.



Tra le misure allo studio figurano la possibilità di legare gli aumenti delle retribuzioni nel settore sanitario alle entrate delle assicurazioni, un intervento che potrebbe generare oltre 16 miliardi di risparmi; l’ampliamento degli sconti richiesti ai produttori di farmaci brevettati, con un potenziale beneficio di 5,2 miliardi; e il trasferimento allo Stato centrale del finanziamento dei beneficiari di welfare, oggi a carico delle assicurazioni pubbliche, che libererebbe circa 12 miliardi di euro. Il governo sta inoltre valutando nuove imposte su tabacco, alcol e prodotti zuccherati per aumentare le entrate e promuovere stili di vita più salutari.



Circa il 90% dei tedeschi è coperto da assicurazioni pubbliche finanziate da contributi condivisi tra lavoratori e imprese, con un’integrazione annuale dal bilancio federale. Il restante 10% è assicurato privatamente. L’invecchiamento della popolazione, i costi crescenti dei farmaci e l’aumento delle prestazioni stanno mettendo a dura prova la sostenibilità del sistema.



Le riforme sanitarie sono tra i dossier più delicati per il governo Merz. Proposte come il ripristino del ticket per le visite mediche o la limitazione dei certificati di malattia telefonici hanno già generato forti reazioni pubbliche.



Il contenimento della spesa sanitaria è parte di un piano più ampio per rilanciare la competitività della Germania e chiudere un gap di bilancio fino a 140 miliardi di euro entro il 2029. Le trattative tra conservatori e socialdemocratici saranno decisive per definire quali misure entreranno effettivamente nel pacchetto finale.

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