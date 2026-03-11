Milano 17:35
Maps Group si aggiudica progetto da 1,9 milioni per la sanità digitale in Abruzzo

(Teleborsa) - Maps, società quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'aggiudicazione di un nuovo intervento per la sanità digitale della Regione Abruzzo. Il progetto ha un valore complessivo di circa 1,9 milioni di euro, di cui la metà è già stata ordinata, e prevede una durata biennale.

L'iniziativa mira a garantire la continuità dei servizi esistenti e a promuovere l'evoluzione tecnologica del sistema sanitario regionale. Tra i punti cardine figurano il potenziamento della gestione delle liste di attesa, l'aggiornamento dell'anagrafe degli assistiti e dei portali per i medici di medicina generale. Inoltre, è prevista una spinta verso la fruizione mobile, trasformando le attuali applicazioni web in app dedicate per smartphone per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi.

Marco Ciscato, Presidente Esecutivo di Maps Group, ha commentato: "Questo intervento conferma la nostra capacità di supportare concretamente l’evoluzione digitale della sanità pubblica, affiancando le amministrazioni in progetti che uniscono continuità, innovazione e impatto operativo. L’iniziativa rafforza ulteriormente il nostro posizionamento in un settore ad alta rilevanza strategica e con interessanti prospettive di sviluppo nel medio-lungo periodo".

(Foto: Giovanni Ricciardi)
