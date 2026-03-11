Maps Group si aggiudica progetto da 1,9 milioni per la sanità digitale in Abruzzo

Maps

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'aggiudicazione di un nuovo intervento per la sanità digitale della. Il progetto ha un valore complessivo di circa, di cui la metà è già stata ordinata, e prevede una durata biennale.L'iniziativa mira a garantire la continuità dei servizi esistenti e a promuovere l'evoluzione tecnologica del. Tra i punti cardine figurano il potenziamento della gestione delle liste di attesa, l'aggiornamento dell'anagrafe degli assistiti e dei portali per i medici di medicina generale. Inoltre, è prevista una spinta verso la, trasformando le attuali applicazioni web in app dedicate per smartphone per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi., Presidente Esecutivo di Maps Group, ha commentato: "Questo intervento conferma la nostra capacità di supportare concretamente l’evoluzione digitale della sanità pubblica, affiancando le amministrazioni in progetti che uniscono continuità, innovazione e impatto operativo. L’iniziativa rafforza ulteriormente il nostro posizionamento in un settore ad alta rilevanza strategica e con interessanti prospettive di sviluppo nel medio-lungo periodo".