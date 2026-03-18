Giappone, bilancia commerciale in surplus a febbraio ed export oltre le attese

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in surplus nel mese di febbraio 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale ha registrato un avanzo di 57,3 miliardi di yen. Il dato si confronta con il disavanzo di 1163,5 miliardi di gennaio 2026 (dato rivisto da 1.152,7 miliardi) e con un surplus di circa 560 miliardi di febbraio 2025. Le attese degli analisti indicavano un passivo di 483,2 miliardi di yen.



Il dato destagionalizzato mostra un deficit commerciale di 370 miliardi di yen, migliore del deficit atteso a -620 miliardi, a fronte dell'avanzo di 500 del mese precedente.



In termini di volumi, l'export segnala un aumento del 4,2% annuale (sopra le attese +1,6%), ma in rallentamento dal +16,8% precedente, mentre le importazioni sono cresciute del 10,2%, pur mancando le aspettative di un aumento dell’11,5%,dopo essere diminuite del 2,6% il mese precedente.

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