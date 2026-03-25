Usa, disavanzo partite correnti 4° trimestre scende a 190,7 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Cala il deficit delle partite correnti statunitense nel 4° trimestre del 2025. Il disavanzo si porta a 190,7 miliardi di dollari rispetto ai 239,1 miliardi del trimestre precedente (rivisto da -226,4 miliardi).
Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense, risulta migliore delle attese del mercato che erano per un calo del deficit fino a solo 211 miliardi di dollari.
Il deficit del quarto trimestre è stato pari al 2,4% del prodotto interno lordo corrente in dollari, in calo rispetto al 3,1% del terzo trimestre.
(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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