Madrid: andamento rialzista per Endesa
(Teleborsa) - Bene la società energetica spagnola, con un rialzo del 2,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endesa più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve dell'utility spagnola è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,21. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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