Madrid: andamento rialzista per Endesa

(Teleborsa) - Bene la società energetica spagnola , con un rialzo del 2,41%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endesa più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve dell' utility spagnola è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,21. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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