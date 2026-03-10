Madrid: risultato positivo per Endesa

(Teleborsa) - Bene la società energetica spagnola
, con un rialzo del 2,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endesa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'utility spagnola
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Endesa
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 34,5 Euro e supporto a 33,99. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 35,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)