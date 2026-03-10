Madrid: risultato positivo per Endesa

società energetica spagnola

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,08%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 34,5 Euro e supporto a 33,99. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 35,01.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)