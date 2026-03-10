Milano 13:46
44.985 +2,18%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:46
10.399 +1,45%
Francoforte 13:46
23.892 +2,06%

Madrid: risultato positivo per Endesa

Madrid: risultato positivo per Endesa
(Teleborsa) - Bene la società energetica spagnola, con un rialzo del 2,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'utility spagnola rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Endesa moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 34,5 Euro e supporto a 33,99. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 35,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
