Endesa in discesa a Madrid

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società energetica spagnola
, che esibisce una perdita secca del 5,22% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endesa
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo dell'utility spagnola
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 33,55 Euro con primo supporto visto a 31,93. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 31,34.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)