Migliori e peggiori
Endesa in discesa a Madrid
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società energetica spagnola, che esibisce una perdita secca del 5,22% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endesa più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo dell'utility spagnola confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 33,55 Euro con primo supporto visto a 31,93. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 31,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
