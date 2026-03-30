Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
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Londra 30-mar
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Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

Madrid: andamento sostenuto per Iberdrola

Migliori e peggiori
Madrid: andamento sostenuto per Iberdrola
(Teleborsa) - Seduta positiva per la utility spagnola, che avanza bene del 2,35%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Iberdrola rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario dell'azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,29 Euro. Prima resistenza a 19,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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