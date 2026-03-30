Madrid: andamento sostenuto per Iberdrola

(Teleborsa) - Seduta positiva per la utility spagnola , che avanza bene del 2,35%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Iberdrola rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario dell' azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,29 Euro. Prima resistenza a 19,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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