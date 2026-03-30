Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

Monolithic Power Systems scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Monolithic Power Systems scambia in rosso a New York
Si muove in perdita il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,24% sui valori precedenti.
Condividi
```