Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

New York: andamento sostenuto per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Workday
Avanza il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che guadagna bene, con una variazione del 3,70%.
Condividi
```