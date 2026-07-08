Male Workday sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che mostra un -4,09%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Workday rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Workday mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 143,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 134,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 152.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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