New York: rally per Workday

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,21%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Workday più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Workday suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 117,3 USD con tetto rappresentato dall'area 124,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 112,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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