New York: rally per Workday
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Workday più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Workday suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 117,3 USD con tetto rappresentato dall'area 124,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 112,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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