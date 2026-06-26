Milano 17:35
51.265 -1,00%
Nasdaq 18:42
29.318 -0,42%
Dow Jones 18:42
51.935 +0,03%
Londra 17:35
10.508 -0,21%
Francoforte 17:35
24.671 -1,29%

New York: in acquisto Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Workday
Grande giornata per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,21%.
Condividi
```