New York: si concentrano le vendite su Workday

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che mostra un decremento del 2,53%.



La tendenza ad una settimana di Workday è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 116,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 121,2. Il peggioramento di Workday è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 115,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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