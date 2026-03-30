New York: balza in avanti Walt Disney

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il creatore di Mickey Mouse , in guadagno del 2,23% sui valori precedenti.



L'andamento di Walt Disney nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il colosso dell'intrattenimento , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 93,41 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 95,02. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 92,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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