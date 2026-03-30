New York: seduta euforica per Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che tratta in rialzo del 5,73%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Palo Alto Networks rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Palo Alto Networks mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 152,7 USD con area di resistenza individuata a quota 156,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 150.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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