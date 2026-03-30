OPA Tinexta, adesioni al 41,9% nel primo giorno di riapertura termini

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 30 marzo 2026 sono state presentate 13.443 richieste di adesione. È stato raggiunto il 41,88% delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta.



La riapertura dei termini si svolge nelle giornate del 30 e 31 marzo e 1, 2 e 7 aprile 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 2 e 7 aprile 2026 non potranno essere apportate in adesione.

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