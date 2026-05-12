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OPA Next RE, CPI Property Group supera il 90%: delisting vicino

Finanza
OPA Next RE, CPI Property Group supera il 90%: delisting vicino
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group su NEXT RE SIIQ, società immobiliare quotata su Euronext Milan, l'offerente ha comunicato che verrà a detenere una partecipazione superiore al 90%, considerando le azioni portate in adesione fino ad oggi e quelle già possedute.

La riapertura dei termini non avrà luogo e, a seguito del verificarsi dei presupposti del diritto di acquisto e dell'obbligo di acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione della negoziazione delle azioni e il delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del diritto di acquisto. Il periodo di adesione terminerà il 15 maggio.
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