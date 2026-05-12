OPA Next RE, CPI Property Group supera il 90%: delisting vicino

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria
promossa da CPI Property Group su NEXT RE SIIQ
, società immobiliare quotata su Euronext Milan, l'offerente ha comunicato che verrà a detenere una partecipazione superiore al 90%
, considerando le azioni portate in adesione fino ad oggi
e quelle già possedute.
La riapertura dei termini non avrà luogo
e, a seguito del verificarsi dei presupposti del diritto di acquisto e dell'obbligo di acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione della negoziazione delle azioni e il delisting
, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del diritto di acquisto. Il periodo di adesione terminerà il 15 maggio.