Parigi: in calo Societe Generale
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big bank francese, con una flessione del 3,08%.
La tendenza ad una settimana di Societe Generale è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Istituto di credito francese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59,71 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61,47 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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