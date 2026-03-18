Milano 12:27
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Dow Jones 17-mar
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Londra 12:27
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Francoforte 12:27
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Parigi: scambi in positivo per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Societe Generale
Seduta positiva per la big bank francese, che avanza bene del 2,96%.
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