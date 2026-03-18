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/ Parigi: scambi in positivo per Societe Generale
Parigi: scambi in positivo per Societe Generale
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In breve
18 marzo 2026 - 09.50
Seduta positiva per la
big bank francese
, che avanza bene del 2,96%.
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