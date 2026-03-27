Parigi: rosso per Societe Generale

(Teleborsa) - Rosso per la big bank francese , che sta segnando un calo del 2,30%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico dell' Istituto di credito francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 61,12 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 63,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 60,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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