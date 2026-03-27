Parigi: rosso per Societe Generale
(Teleborsa) - Rosso per la big bank francese, che sta segnando un calo del 2,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 61,12 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 63,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 60,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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