Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Parigi: performance negativa per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Societe Generale
Rosso per la big bank francese, che sta segnando un calo del 3,43%.
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