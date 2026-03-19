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Parigi: Societe Generale scende verso 63,61 Euro
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19 marzo 2026 - 13.00
Pressione sulla
big bank francese
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,50%.
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