Milano 14:18
43.602 -2,55%
Nasdaq 18-mar
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Dow Jones 18-mar
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Londra 14:18
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Francoforte 14:18
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Parigi: Societe Generale scende verso 63,61 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Societe Generale scende verso 63,61 Euro
Pressione sulla big bank francese, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,50%.
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