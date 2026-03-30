Piazza Affari: giornata depressa per GVS

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici , che presenta una flessione del 2,82% sui valori precedenti.



L'andamento di GVS nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il grafico attuale di GVS evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 3,367 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 3,577. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 3,283.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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