Milano 14:59
44.875 -0,72%
Nasdaq 14:59
25.071 +0,46%
Dow Jones 14:59
47.512 -0,41%
Londra 14:59
10.335 -0,74%
Francoforte 14:58
23.680 -1,20%

Piazza Affari: giornata depressa per Avio

Retrocede l'azienda aerospaziale italiana, con un ribasso del 3,24%.
