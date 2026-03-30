Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

Piazza Affari: in forte denaro il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in forte denaro il settore assicurativo italiano
In forte aumento l'indice delle società assicurative, che con il suo +1,95% avanza a quota 38.252,66 punti.
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