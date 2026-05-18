Perde ERG sul mercato di Piazza Affari
(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ERG, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve del primo produttore di energia eolica in Italia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,76. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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