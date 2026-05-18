Perde ERG sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,90%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ERG , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve del primo produttore di energia eolica in Italia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,76. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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