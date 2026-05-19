Piazza Affari: andamento sostenuto per ERG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore delle energie rinnovabili , con una variazione percentuale del 3,45%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di ERG rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del primo produttore di energia eolica in Italia . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 23,65 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 22,91. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 22,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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