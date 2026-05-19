Piazza Affari: andamento sostenuto per ERG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore delle energie rinnovabili, con una variazione percentuale del 3,45%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di ERG rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del primo produttore di energia eolica in Italia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 23,65 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 22,91. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 22,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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