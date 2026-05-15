Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,30%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ERG rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del primo produttore di energia eolica in Italia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,93. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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