PLATINUM del 29/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Nuovo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che guadagna bene e porta a casa un +0,74%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.839,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.951,2. Il peggioramento del platino è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.781,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)