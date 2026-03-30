Trevi, sottoscritto accordo di pre-garanzia con Mediobanca nell'ambio dell'aucap in opzione da 100 milioni

(Teleborsa) - A seguito dell’approvazione delle linee guida della manovra finanziaria
e all’aumento di capitale in opzione per un importo complessivo fino a 100 milioni di euro, Trevi
- Finanziaria Industriale ha fatto sapere che Mediobanca
– Banca di Credito Finanziario è stata incaricata di agire in qualità di sole global coordinator e bookrunner
dell’operazione.
L’operazione sarà assistita da un accordo di pre-garanzia
sottoscritto con Mediobanca ai sensi del quale quest’ultima si è impegnata a sottoscrivere un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle nuove azioni eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell’asta in
Borsa dei diritti inoptati, per un importo massimo pari all’ammontare dell’Aumento di Capitale, al netto del controvalore dell’impegno di sottoscrizione assunta da CDP Equity.
L’intervento del sole global coordinator e bookrunner è volto a supportare il buon esito dell’Aumento di Capitale
, nell’ambito della più ampia manovra finanziaria finalizzata, inter alia, al rifinanziamento e alla riduzione del debito, al rafforzamento della flessibilità finanziaria del Gruppo e al supporto dell’attuazione del Piano Industriale 2026-2029.