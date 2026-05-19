Trevi Finanziaria, al via raggruppamento azioni nel rapporto di 1 a 20

(Teleborsa) - Trevi – Finanziaria Industriale , in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 13 maggio 2026, annuncia che procederà, in data 25 maggio 2026, al raggruppamento di 312.277.292 azioni ordinarie Trevifin esistenti

(codice ISIN IT0005422768), in n. 15.613.864 azioni ordinarie Trevifin di nuova emissione (codice ISIN azioni ordinarie IT0005709909), aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 20 azioni ordinarie esistenti. Il giorno 22 maggio 2026 sarà dunque l’ultimo giorno di negoziazione del titolo ante Raggruppamento.



Ad esito del Raggruppamento il capitale sociale nominale rimarrà invariato e quindi pari a 123.053.514,60 euro. Le operazioni di Raggruppamento saranno effettuate da Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan) a valere sui saldi della giornata contabile del 26 maggio 2026 (c.d. record date) per il tramite degli intermediari depositari. Le frazioni risultanti da tale attività saranno trasferite di iniziativa da Monte Titoli a Equita SIM, a cui Trevifin ha dato incarico per tale attività.

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